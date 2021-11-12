Гастроэнтеролог назвала пять продуктов, которые крайне опасно есть натощак

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Кофе, соки и хлеб натощак могут стать причиной развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Что еще не рекомендуется есть на голодный желудок, «Вечерняя Москва» узнала у гастроэнтеролога и специалиста в области вегетарианства и веганства Анны Зименской.

Кофе

По словам эксперта, некоторые напитки и продукты, которые человек употребляет натощак, сложно усваиваются организмом и раздражают слизистую желудка. Агрессивно, по ее словам, воздействует на пищеварительную систему чашка утреннего кофе:

— Пить его на голодный желудок — очень плохая и вредная привычка у многих. Напиток нарушает моторику желудочно-кишечного тракта, провоцируя рефлекс недостаточности кардии. Кроме того, он стимулирует повышенное производство кислоты в желудке.

По словам специалиста, людям с синдромом раздраженного кишечника и вовсе следует отказаться от кофе, поскольку он обостряет симптомы болезни, провоцируя вздутие живота и повышенное газообразование.

Сок

Оголодавший организм сложно переваривает свежевыжатые соки и аналогичные напитки.Стакан фреша натощак способен нанести сильный удар по поджелудочной железе, предупредила гастроэнтеролог:

— В стакане сока, особенно фруктового, большое количество сахаров и кислот. Это агрессивный продукт для желудка, который лучше употреблять на второй завтрак, когда вы уже что-то поели.

В противном случае организм воспримет напиток как еду и усиленно начнет вырабатывать большое количество инсулина, что вредит здоровью.

Фрукты

В некоторых фруктах большое количество кислот, которые могут навредить при употреблении натощак. В пример Зименская привела гранаты, грейпфруты, лимоны и яблоки. Эти плоды, как и ягоды с повышенной кислотностью, провоцируют развитие панкреатита и гастрита, сказала врач:

— Попадая в голодный желудок, они раздражают слизистую, взывают изжогу и могут привести к аллергической реакции.

При этом эксперт не рекомендует рассматривать в данном контексте какие-то отдельные виды фруктов и ягод. Фактически все они, по словам врача, пагубно влияют на голодный желудок.

Хлеб

Хлеб, булочки и различные кондитерские изделия следует исключить из утреннего рациона, посоветовала гастроэнтеролог:

— Всем давно известно, что в мучном, белом хлебе и других видах выпечки высокий гликемический индекс. При их употреблении происходит резкий скачок сахара в крови с последующим выбросом инсулина. Особенно не рекомендуются такая пища натощак людям с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями желудка.

К тому же мучное на голодный желудок — это прямой путь к ожирению, сказала собеседница «ВМ».

Жареное мясо

Много энергии будет тратить организм, которому в утренние часы приходится переваривать жареную пищу. В связи с этим эксперт предлагает отказаться от жареных мяса и сосисок на завтрак, как и от омлета:

— Мясо птицы и яйца — это незаменимые источники белка. Однако при термической обработке полезные свойства этих продуктов утрачиваются. Особенно вредно есть зажаристые участки на мясе и омлете: в них нет полезных свойств. Злоупотребление или может привести к нарушению обменных процессов в организме и развитию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Куда полезнее, по словам медика, будут вареные яйца. Они в большей степени сохраняют белок и полезные свойства.

Эксперт также дала совет, как правильно начинать день:

— Лучше выпить немного теплой воды. Необязательно весь стакан. Для аккумуляции желудка можно сделать пару глотков. Вода снимет спастичность, промоет желудочно-кишечный тракт. Затем рекомендую приготовить себе легкую льняную или овсяную кашу на завтрак.

Зименская добавила, что достаточно съесть «две–три ложки такой смеси», чтобы сок или кофе не были такими уже вредными для желудка.