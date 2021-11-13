Синоптики сообщили москвичам о погоде 13 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 13 ноября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Несмотря на значительный рост атмосферного давления осадки совсем не прекратятся, но их количество сведется к незначительному, характер погоды останется неустойчивым.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс три–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне одного–шести градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Отмечается, что, по медицинской оценке, — это влажно-прохладные дискомфортные условия с пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха. Особенно уязвимы лица с различными заболеваниями суставов, язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами. Также тяжело переносят погодную гипоксию лица, перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания органов дыхания.

Переменчивая погода, короткий световой день негативно сказывается на самочувствии, активности, настроении даже здоровых людей. Необходимо внимательное отношение к своему здоровью, соблюдение профилактических и лечебных назначений врача, поливитамины, адаптогены и другие общеукрепляющие методы по рекомендации врача.

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе. В понедельник, 15 ноября, в Москве ожидаются минусовая температура и снег. Отмечается, что с 16 по 18 ноября погода в столице будет солнечной и сухой.