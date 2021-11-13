Назван ночной симптом, который может говорить о развитии рака

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Ученые из европейского фонда Lung установили, что обструктивное апноэ (OSA) может говорить о зарождении в организме раковой опухоли. Об этом говорится в пресс-релизе на портале Medicalxpress.

OSA представляет собой неожиданную остановку дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а затем снова начинает храпеть. При этом все это время его сон не приостанавливается. При данном симптоме дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд. Спящий человек в это время может не знать о наличии у себя такого недуга.

При OSA дыхательные пути частично перекрываются. Это в свою очередь приводит к снижению уровня кислорода в крови, нарушению сна и излишней усталости.

В исследовании принимали участие свыше 19 тысяч пациентов. По результатам работы удалось установить, что у людей с апноэ часто выявляют онкологию. К группе риска больше относятся женщины, нежели мужчины.

По словам специалистов, для подтверждения этих гипотез необходимы дополнительные исследования.

Недавно ученые установили, что на продолжительность жизни гораздо больше влияют определенные привычки, нежели генетика. Исследование, проведенное среди 6200 мужчин и женщин в течение восьми лет, показало, что те, кто отказался от определенного образа жизни, снизили вероятность смерти на 80 процентов. Так, ученые выяснили, что отказ от обработанных продуктов снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака и диабета. А употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки поможет продлить жизнь.