Москвичи отправили около четырех тысяч предложений по транспортной сети «Магистраль»

Фото: vk / Сергей Собянин

Около четырех тысяч предложений от москвичей обработали городские власти по новой маршрутной сети наземного транспорта «Магистраль». Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, с начала октября жители города успели оставить множество пожеланий по новому маршруту. Горожане предлагали места для новых остановок, а также выражали свое мнение относительно направления маршрута.

— За месяц мы получили почти четыре тысячи предложений от жителей города: часть успели учесть до запуска, часть будем разрабатывать детальнее и учтем в следующем году, — цитирует заммэра РИА Новости.

Столичные власти начнут обновление наземной маршрутной сети «Магистраль» с 20 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в пятницу, 12 ноября.

Мэрия, по его словам, много лет анализировала трафик, передвижения людей между районами и пожелания граждан. Это позволило выработать оптимальную схему, которая будет экономить время, сократит интервал движения автобусов, а также объединит важные соцобъекты, подчеркнул мэр.

Изменения, как уточнил он, будут достигнуты за счет новых выделенных полос, выпрямления старых маршрутов и перенастройки светофоров. Специалисты перенесут остановки ближе к ТПУ и станциям, а также упростят навигацию, заключил Собянин.