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Продюсер Насти Ивлеевой рассказал о последствиях перенесенного COVID-19

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Продюсер Насти Ивлеевой рассказал о последствиях перенесенного COVID-19
Фото: instagram/voltov_producer

Диджитал-продюсер, директор блогеров, журналист Евгений Вольтов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о последствиях перенесенного летом коронавируса.

— За время пандемии я единожды переболел. Это было в июне, а в июле я поставил прививку. В моем случае болезнь негативно сказалась на нервной системе. Я впал в депрессию, было чувство одиночества, ненужности, нереализованности. Нужно понять: в момент, когда такое происходит, — это действует вирус, — пояснил Вольтов.

Продюсер уверен, что справиться с депрессией помогает «знание своего организма». Для этого необходимо сдавать анализы и отслеживать уровень гормонов, витаминов. Вольтов посоветовал в постковидный период смотреть добрые комедии и чаще смеяться. Все это, по его словам, помогает избавиться от эффекта «серотониновой ямы».

Ранее Вольтов признался, что считает Анастасию Ивлееву своим самым «узнаваемым артистом и кейсом». При этом у продюсера нет рейтинга собственных блогеров, потому что «их не так много и все они очень разные».

Также Вольтов поделился советами о том, как раскрутить аккаунт в соцсетях. В частности, он призвал не бояться публиковать личную информацию о себе. Например, сколько вы зарабатываете и тратите.

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