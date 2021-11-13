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Названы три шага, которые помогут избавиться от целлюлита за две недели

Виктория Непомнищева

Общество
Названы три шага, которые помогут избавиться от целлюлита за две недели
Фото: pexels.com/cottonbro

Косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько рассказала, почему женщины чаще страдают от целлюлита, и объяснила, как избавиться от него за две недели.

Эксперт отметила, что данные структурные изменения в подкожном слое могут встречаться даже у худых людей, потому как одна из причин его появления — гормональный дисбаланс.

Коленько объяснила, что целлюлит чаще можно увидеть у женщин из-за строения перегородки между жировыми клетками. По словам специалиста, у женщин такие перегородки расположены перпендикулярно дерме, а у мужчин — под углом, передают «Известия».

В свою очередь ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова дала рекомендации по избавлению от данной напасти. Она назвала три шага, которые в комплексе помогут решить эту проблему в короткие сроки.

Смирнова посоветовала скорректировать питание, добавить к привычному образу жизни спорт и вспомогательные процедуры.

— Прежде всего это диета, во-вторых, — физические нагрузки и, конечно, вспомогательные процедуры: ручные и механические массажи. Если человек не занимается физическими нагрузками и не соблюдает диету, то ничего не поможет, — объяснила Смирнова.

Она добавила, что безуглеводную диету лучше соблюдать постоянно, массажу нужно уделять пару дней в неделю. Также эксперт отметила, что можно использовать и антицеллюлитные кремы. В совокупности данные меры приведут к видимым результатам уже через две недели, передает Пятый канал.

До этого пластический хирург Анастасия Игнатьева рассказала об эффективном способе избавления от целлюлита. Оказывается, что женщины прибегают к липосакции не только тогда, когда у них много лишнего веса, но и в тех случаях, когда им хочется сделать поверхность кожи более гладкой и ровной.

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