В России за сутки зафиксировали 1241 летальный исход от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 39 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что у 9,4 процента заболевших не было клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 4185 новых случаев COVID-19.

За день в России был зафиксирован 1241 летальных исход из-за коронавируса. После прохождения лечения полностью выздоровели 33 802 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Большинство граждан, умерших от коронавируса в стране, не были вакцинированы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.