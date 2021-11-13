Путин назвал вызовом незапланированные учения США в Черном море

Фото: Администрация президента РФ

Проводить российские маневры в Черном море в ответ на учения НАТО там не имеет смысла, необходимости нагнетать обстановку нет. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там, — отметил российский лидер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин добавил, что именно по этой причине Минобороны РФ ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей.

При этом глава государства напомнил, что в настоящее время США и их союзники по Североатлантическому альянсу проводят незапланированные учения в водах Черного моря. Кроме того, там не просто «сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация».

В четверг, 11 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве. Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

11 ноября над Черным морем были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

10 ноября в Пентагоне заявили, что будут проводить операции, в том числе в Черном море, как посчитают нужным. Пара американских военных кораблей находится в настоящее время в Черном море. Это важный принцип, который следует отстаивать, заключили в министерстве.