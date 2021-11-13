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Хирург назвал одно из самых смертельно опасных последствий COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Хирург назвал одно из самых смертельно опасных последствий COVID-19
Фото: pixabay.com

Тромбозы являются одним из самых опасных последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Они могут привести к летальному исходу даже после прохождения острой фазы коронавируса. Об этом в субботу, 13 ноября, рассказал сердечно-сосудистый хирург многопрофильной клиники в Израиле «Алодерм» Николай Талов.

По его словам, тромбы в организме выполняют защитную функцию, потому как свертывание крови позволяет остановить кровотечение из ран.

— В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности, — поясняет специалист.

Он уточнил, что для венозного тромбоза характерны неожиданный отек конечности и изменение оттенка тела.

Тромбы в артериях при этом чаще появляются у тех пациентов, у которых ранее могли быть диагностированы атеросклероз, сахарный диабет и так далее.

Врач подытожил, что тромбозы наиболее часто появляются при тяжелых и среднетяжелых течениях COVID-19, передает РИА Новости.

До этого диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, какие продукты питания способствуют снижению риска развития тромбоза и его профилактике. По словам диетолога, такими продуктами в первую очередь являются зелень, овощи и фрукты, которые содержат большое количество клетчатки. В этот же список попадает пища на основе цельнозерновых. Например, овсяная каша, цельнозерновой хлеб и киноа.

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