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Скончался отец Тамары Гвердцители

Полина Долганова

Общество
Скончался отец Тамары Гвердцители
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Отец известной российской и грузинской эстрадной певицы Тамары Гвердцители скончался в пятницу, 12 ноября. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram в субботу, 13 ноября.

— Вчера не стало Папы. Царствие Небесное...Большое горе…, — написала звезда.

В комментариях под публикацией свои соболезнования Гвердцители выразили многие известные артисты России.

Так, к соболезнованиям присоединились певец Стас Михайлов, продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Денис Клявер.

— Царствие небесное папе. Мои самые искренние соболезнования…, — написал последний.

Тамара Гвердцители давно стала символом эталонного грузинского пения. И хотя она очень много разъезжала по свету, своим домом она считает российскую столицу, где состоялась как певица, получила заслуженное признание и любовь слушателей. О грузинском национальном коде певица ранее рассказала в интервью «Вечерней Москве».

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