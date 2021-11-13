«Никаких шансов»: в Союзе десантников РФ объяснили гибель российских военных в Белоруссии

Фото: Минобороны РФ

Гибель российских военнослужащих-контрактников во время десантирования в Белоруссии — нелепая трагическая случайность. Шансов выжить у парашютистов практически не было. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал председатель исполнительного комитета Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

По данным Минобороны РФ, трагедия случилась в пятницу, 12 ноября, во время высадки подразделения ВДВ в районе белорусского города Гродно. Из-за сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военных. Купола погасли у обоих парашютистов. Один из десантников попытался спасти себя и сослуживца: он использовал запасную парашютную систему, однако из-за недостаточной высоты она не успела сработать. После жесткого приземления военнослужащие с травмами были оперативно госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, оба скончались.

Видео: Telegram / Baza

Полковник Юрьев считает, что выжить в подобной ситуации практически невозможно. По его словам, на малой высоте даже запасной парашют не всегда спасет.

— Если с высоты 30–40 метров падаешь без парашюта, есть шансы выжить? Есть, наверное. Помните, военные приводили случай, когда летчица без парашюта (он перегорел) выжила: упала на склон оврага и прошла по касательной. То есть теоретически шансы выжить есть. Военные в Гродно прыгали на управляемых куполах, у которых большая скорость горизонтального движения. При порыве ветра они сложились. Просто не успели среагировать. Я думаю, это нелепая трагическая случайность. И, если это произошло на высоте примерно до 50 метров, шансов у них никаких не было, естественно, — объяснил член Союза десантников России.

Юрьев при этом отметил действия десантника, который попытался исправить ситуацию.

— То, что он среагировал, — хвала ему и слава! Он был натренированным парашютистом. Но за 50 метров до земли запасной парашют не успевает вступить в действие, — сказал он.

Российско-белорусские учения проходили на фоне наращивания военной активности в Польше, которая сосредоточила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, танков, средств противовоздушной обороны и другого тяжелого вооружения. Великобритания также направила туда группу военных для укрепления заграждения.

В маневрах участвовали порядка 250 человек. Были привлечены самолеты Ил-76 российской военно-транспортной авиации, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии.