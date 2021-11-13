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Памятник военному летчику Виктору Талалихину отремонтируют в столице

Полина Долганова

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Памятник военному летчику Виктору Талалихину отремонтируют в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Средняя Калитниковская улица 22Карта всех событий

Памятник военному летчику, Герою СССР Виктору Талалахину отремонтируют в Москве. Он открылся в столице 7 декабря 1982 года. Автором монумента выступил скульптор Иван Исайкин.

Бетонный монумент располагается на высоком сером постаменте. На памятнике также есть мемориальная табличка из стали с изображением звезды и памятной надписью.

Скульптура располагается по адресу Средняя Калитниковская улица, неподалеку от дома 22, строения 1.

— В настоящий момент уже подготовлен проект будущих восстановительных работ. Он находится на рассмотрении у специалистов Мосгорнаследия. Сами работы пройдут в ближайшие два года, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в настоящее время состояние памятника оценивается как неудовлетворительное. Бетон на монументе поврежден, а краска отслоилась.

Реставраторы должны будут очистить поверхности, избавиться от дефектов и заделать трещины. Аналогичные работы ожидаются и на постаменте, передали на официальном сайте мэра Москвы.

11 ноября стало известно, что памятник легендарному вратарю Льву Яшину на аллее спортивной славы в «Лужниках» будет демонтирован на время ремонта. В ходе ремонтных работ специалистам предстоит укрепить элементы конструкции скульптуры, устранить трещины на бронзе, промыть и расчистить поверхности, а также привести в порядок естественный налет на металле. После этого бронзовый памятник будет возвращен на аллею.

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