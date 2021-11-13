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Китайские ученые назвали лучше средство от похмелья

Виктория Непомнищева

Общество
Китайские ученые назвали лучше средство от похмелья
Фото: Pexels

Исследователи из китайского университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу выяснили, что лучшее лекарство от похмелья — это газировка с лимонным соком. Ученые объясняют это тем, что данный напиток способен снизить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

Ученые отметили, что человек страдает похмельем не только из-за злоупотребления спиртными напитками, но и из-за их медленного усвоения организмом.

Ученые в результате проведения исследований установили, что газировка в сочетании с лимонным соком активизирует фермент, который в свою очередь ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма, передает MedikForum.

Излишнее употребление спиртного сказывается не только на физическом состоянии человека, но и на его личности. Чтобы не довести ситуацию до крайности, а также вовремя начать работу над собой, необходимо знать признаки формирования алкогольной зависимости. Подробно об этом рассказала врач-психиатр и нарколог, руководитель центра ментального здоровья в Реутове Надежда Панова. Она назвала шесть таких признаков.

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