Доктор Мясников дал неожиданный совет тем, кто боится вакцинации

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал нелогичным страх перед вакцинацией от коронавируса, поскольку речь идет о личной безопасности. По его словам, непривитым гражданам нужно «включить мозг» и не слушать некомпетентных людей.

— Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристегиваться. У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков, — сказал врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Мясников высказался об обязательных QR-кодах для поездок на транспорте, посещения кафе и магазинов. Он считает, что их введение будет на 50 процентов эффективно как медицинская мера и на 90 процентов — как мера принуждения к вакцинации. Из-за граждан, недовольных прививочной кампанией, сейчас в России от коронавируса погибает больше тысячи человек в день, напомнил врач.

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах 12 ноября.

За последние сутки в стране выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. Количество летальных исходов составило 1235.