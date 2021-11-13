Беглов оценил влияние нерабочих дней на ситуацию в Санкт-Петербурге

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Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Санкт-Петербурге улучшилась после нерабочих дней. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в субботу, 13 ноября.

— Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности, — рассказал политик.

В связи с этим он распорядился ослабить ограничения и разрешить гостям ресторанов находиться в них до 00:00. При этом заведения будут закрывать вход и кассу с 23:00, отмечает Telegram-канал RT.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.