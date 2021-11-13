«Почему нет»: Мичков оценил свой гол Швеции в стиле «лакросс»

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Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков рассказал, что не думал о голе в стиле «лакросс» в матче Кубка Карьяла с Швецией.

— Шайба легла так, как нужно, и я решил попробовать, почему нет. Меня все поздравили, — рассказал спортсмен.

Если так можно забивать, то почему бы и нет, приводит слова Мичкова ТАСС.

13 ноября сообщалось, что Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Нападающий забросил шайбу в матче России и Швеции на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Тем не менее российская сборная проиграла шведам со счетом 2:4.

Хоккеист, которому на данный момент 16 лет и 339 дней, отличился на 22-й минуте. Таким образом он обновил достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который отличился в возрасте 17 лет и 355 дней. В сезоне 2018/19 Мичков побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков.

В тот же день Овечкин прокомментировал свою недавно приобретенную четвертую позицию в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По его словам, это особенный момент для него, его родителей, брата, жены и детей.