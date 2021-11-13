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Проект «МедиаШУМ» открыл регистрацию для столичной молодежи

Иван Юминов

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Проект «МедиаШУМ» открыл регистрацию для столичной молодежи
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Проект «МедиаШУМ» открыл регистрацию на образовательную программу, заявки принимаются до 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 13 ноября.

— «МедиаШУМ» — молодежный проект правительства Москвы, в рамках которого профессионалы и эксперты медиасферы будут обучать молодых людей тонкостям своих профессий. Регистрация на образовательную программу уже открыта, — говорится в сообщении.

Участниками могут стать все желающие до 35 лет. Они пройдут обучение медийным профессиям у блогеров, продюсеров и сценаристов.

Кроме того, им предоставят возможность изучить одно из направлений и создать продукт при поддержке города. Идея проекта принадлежит студентам-журналистам, а Москва оказывает им помощь, подчеркнула председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Обучение включает в себя несколько этапов. На первом из них на странице проекта «МедиаШУМ» в социальной сети «ВКонтакте» пройдут мастер-классы для всех зарегистрированных участников.

Они получат базовую информацию о сфере и узнают, как создать портфолио. Второй этап будет конкурсным, в него пройдут 200 участников с самыми яркими портфолио, представленными при регистрации.

Работы оценят эксперты проекта по нескольким критериям. Мастер-классы второго этапа пройдут в очном формате, для их посещения потребуется действующий QR-код.

Под руководством наставников студенты смогут пройти обучение по одному из предлагаемых направлений. В финале участники объединятся в смешанные команды для создания медиапродуктов.

Команда-победитель получит техническую и информационную поддержку проектного офиса «Молодежь Москвы» для профессионального пилотного выпуска своего проекта. Лучшим участникам также будет предоставлена возможность пройти стажировки в городских и федеральных СМИ, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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