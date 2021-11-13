Акушер назвала шанс появления близнецов при отсутствии их в роду

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Шанс, что женщина может родить близнецов, даже если их не было в роду, существует. Об этом сообщила акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Екатерина Хиврич.

— Считается, что есть семейная предрасположенность к многоплодной беременности. Но если в вашей семье никогда не было двойни, то это не значит, что вы не будете первой, — рассказала специалист.

Согласно статистике, по ее словам, на одну естественную беременность двойней приходится 79 обычных. При этом тройня рождается у одной женщины из семи тысяч, уточнила эксперт.

Специалисты выделяют однояйцевых и двуяйцевых близнецов. Первые появляются, когда одну яйцеклетку оплодотворяет один сперматозоид, что позволяет детям быть похожими друг на друга, объяснила акушер.

Двуяйцевые близнецы появляются при оплодотворении двух яйцеклеток двумя сперматозоидами. При этом сценарии появляются генетически два абсолютно разных организма, приводит слова Хиврич Пятый канал.

3 ноября акушер Любовь Ерофеева рассказала, что родителям необходимо следить за развитием ребенка с самого раннего возраста, что в том числе поможет вовремя заметить у новорожденного дефицит витамина D. Это, по ее словам, необходимо для формирования костного скелета.