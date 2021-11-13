Подозреваемого в наезде на полицейского отправили под домашний арест в Дагестане

Фото: Пресс-служба суда

Советский суд Махачкалы отправил под домашний арест Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на полицейского в Каспийске. Об этом сообщили в Верховном суде региона в субботу, 13 ноября.

— Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на два месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов, — приводит сообщение суда ТАСС.

Идрисов, по данным СМИ, был в момент инцидента вместе с двоюродным братом бойца Хабиба Нурмагомедова Усманом. После этого Усман Нурмагомедов, который сам занимается смешанными единоборствами, и его друг вылетели в Москву.

Там они были задержаны силовиками в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили, что в аэропорту Шереметьево были задержаны двое молодых людей 1998 года рождения.

Ориентировка на них пришла из Дагестана. Также другой источник рассказал, что Нурмагомедова доставят в Дагестан для выяснения обстоятельств.

Также стало известно, что в отношении Нурмагомедова может быть возбуждено уголовное дело по пункту 1 статьи 318 «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Нарушителю этой статьи может грозить до пяти лет лишения свободы.