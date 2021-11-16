Посвященный Александру Невскому поезд в метро перевез 50 миллионов пассажиров

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тематический поезд столичного метрополитена, созданный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, перевез с сентября порядка 50 миллионов жителей и гостей столицы. Исторический состав продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии метро до марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе парка «Россия — моя история».

— Вагоны оформлены внутри в двух стилях — «лето» и «зима», где отражены ключевые исторические подвиги, совершенные Александром Невским, святым князем и опытным дипломатом, — сообщили в ведомстве.

В «летнем» вагоне пассажиры могут узнать все о Невской битве, после которой князь Александр Ярославич был прозван Невским. В «зимних» вагонах рассказывается о противостоянии Руси и Запада в XIII веке. Вагон «Ледовое побоище» расписан в зимних тонах. Его главная тема — сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, передает ТАСС.

— Теперь ежедневно почти миллион человек в дороге может прикоснуться к истории, прочитать жизнеописание князя, подготовленное нашими учеными, и рассмотреть иллюстрации, которые отрисовывались годами. Например, огромное центральное полотно общей площадью 60 квадратных метров художник Евгений Емельянов писал 10 лет. Надеемся, что мы смогли увлечь наше молодое поколение историей средних веков и показать на примере великого князя, который совершал свои подвиги будучи еще совсем юным, — заявил директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что с 3 января 2022 года между Москвой и Великим Устюгом начнет курсировать скорый пассажирский поезд «Мороз-экспресс».