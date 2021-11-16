«Есть предел терпения»: США попросили Россию бороться с киберпреступностью

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США ждут от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступностью. Об этом заявил директор по кибербезопасности в администрации страны Крис Инглис во вторник, 16 ноября.

— Есть предел у этого терпения и дипломатические и экономические защитные меры, которые мы предпримем в отношении этих юридических лиц (причастных к преступной деятельности — прим. «ВМ»), — рассказал дипломат.

Белый дом, по его словам, ясно дал понять Москве об ожиданиях нормального поведения в киберсфере. Преступные действия приписаны конкретным людям, а не правительству России, приводит слова Инглиса РИА Новости.

4 ноября в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.