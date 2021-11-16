Рогозин обсудил безопасность экипажей на МКС с главой NASA Нельсоном

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что провел телефонный разговор с руководителем NASA Биллом Нельсоном.

— В 19:00 по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Нельсоном, — рассказал руководитель госкорпорации.

Стороны, если «кратко и русским языком», условились строить совместные планы и обеспечивать безопасность экипажей на МКС, отметил Рогозин в Twitter.

15 ноября в Госдепе заявили, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, создав угрозу для МКС. В результате инцидента якобы образовалось множество обломков космического мусора, которые угрожают интересам многих стран.

16 ноября в Минобороны сообщили, что Россия успешно провела испытание, в ходе которого был поражен недействующий космический аппарат «Целина-Д». Спутник находился на орбите с 1982 года и был недействующим на момент операции.

В тот же день Минобороны продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находилась ниже фрагментов разрушенного спутника «Целина-Д». С момента возникновения фрагментов спутника, как уточняется, никакой угрозы для МКС не возникло.