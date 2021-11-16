Опубликовано видео с места обрушения стены в ТЦ на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

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Прокуратура Москвы опубликовала видео с места обрушения стены и строительных лесов в торговом центре «На Беговой» на севере города.

В результате происшествия пострадали два человека. По факту инцидента прокуратура инициировала проведение проверки.

По предварительной информации, у 30-летнего рабочего травма позвоночника, а у 39-летнего — травма головы. Им оказывается помощь в одной из больниц города, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

1 ноября два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в Новосибирске. Инцидент произошел в подвале местного лицея № 12.

Специалисты и сотрудник учебного заведения обследовали там тепловой узел. В результате работ в здании обвалился пол подвала.

В Новосибирской областной клинической больнице рассказали, что состояние здоровья пострадавших оценивается как тяжелое. У них зафиксированы ожоги первой, второй и третьей степени.

2 ноября один из пострадавших умер в больнице. По факту произошедшего сотрудниками регионального СК проводится проверка.