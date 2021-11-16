МИД России выразил готовность обсудить космическую безопасность с США

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Россия готова к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми странами, включая США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 16 ноября.

— Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, — верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности, — рассказала дипломат.

Министерство, по ее словам, рассматривает в качестве промежуточного шага выдвинутую Россией инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе. Ее полноформатными участниками являются 30 государств, приводит слова Захаровой сайт МИД.

15 ноября в Госдепе заявили, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, создав угрозу для МКС. В результате инцидента якобы образовалось множество обломков космического мусора, которые угрожают интересам многих стран.

16 ноября в Минобороны сообщили, что Россия успешно провела испытание, в ходе которого был поражен недействующий космический аппарат «Целина-Д». Спутник находился на орбите с 1982 года и был недействующим на момент операции.