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Четыре автомобиля столкнулись на 39-м километре МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на 39-м километре МКАД
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 39-й километр Карта всех событий

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 39-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), из-за чего движение транспорта оказалось затруднено. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что машины столкнулись на внутренней стороне магистрали перед развязкой с Калужским шоссе.

— Занято три полосы из шести. Движение в районе аварии затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось об аварии с участием двух автомобилей, которая произошла в этот же день на 85-м километре МКАД.

Кроме того, оказались перекрыты две полосы из четырех в сторону области на 23-м километре МКАД, где автомобиль влетел в отбойник.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.

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