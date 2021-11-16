«Вызывает беспокойство»: в Пентагоне оценили рекордную инфляцию в США

Фото: defense.gov/Air Force Tech. Sgt. Ned T. Johnston

Рекордная с 1990 года инфляция в США вызывает обеспокоенность руководства Пентагона. Об этом сообщает DefenseOne во вторник, 16 ноября.

— Это, безусловно, вызывает у нас беспокойство прямо сейчас, но... в этом есть и некоторая доля спекуляции, — рассказал финансовый инспектор министерства Майк Маккорд.

Военно-промышленные компании предупреждают, что инфляция может увеличить стоимость товаров по нынешним и будущим контрактам. При этом цены на вооружение, по данным издания, зависят от множества факторов.

Если контракт заключен с долевым участием в затратах, то Пентагону, вероятно, придется заплатить более высокую цену. По оценке экс-аудитора министерства Роберта Хэйла, высокая инфляция приведет к росту цен на вооружение в стране, отмечает DefenseOne.

2 сентября Банк России заявил, что в сценарии «финансового кризиса» ожидается спад российской экономики в 2023 году на 1,4–2,4 процента. При этом возвращение на уровень 2022 года, согласно прогнозу регулятора, произойдет только в 2024 году.

Помимо базового сценария, ЦБ также рассматривает варианты «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция», а также «Финансовый кризис». Последний предполагает волатильность на финансовых рынках в 2022 году, уточнили в ведомстве. Быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США в нем может привести к увеличению обеспокоенности инвесторов о перспективах возврата вложенных средств.