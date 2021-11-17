РФС прокомментировал слухи о вероятном уходе Карпина из сборной России

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Российский футбольный союз прокомментировал слухи об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера российской сборной. Об этом начали говорить после проигрыша отечественной команды сборной Хорватии в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, — сообщили представители пресс-службы РФС в интервью изданию «Чемпионат».

Таким образом, Карпин остается на своем посту до 31 марта 2022 года. Следующий соперник сборной РФ в борьбе за место на чемпионате мира 2022 года определится 26 ноября.

Россия по итогам турнира заняла второе место в своей группе с 22 очками в активе. Она проиграла команде из Хорватии со счетом 0:1 в матче отборочного этапа чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Единственный мяч в свои ворота отправил Федор Кудряшов на 81-й минуте игры. Сборная не смогла удержаться на первой строчке, что позволяло отправиться напрямую на чемпионат мира, минуя стыковые матчи.

Согласно известным результатам, отечественная сборная может встретиться в полуфинале с Шотландией, Чехией, Швецией и Австрией. На финальной стадии турнира россиянам могут выпасть Северная Македония, Польша и Португалия. Остальные возможные соперники определятся после заключительных матчей в группах С, D, Е, G и I.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре. Игры состоятся в пяти городах эмирата Ближнего Востока. Уникальность этого соревнования в том, что оно впервые пройдет в стране, никогда раньше не участвовавшей в подобном мероприятии. Кроме этого, в 2022 году хозяйкой первенства впервые станет мусульманская страна, географическое положение страны проведения также уникально для ФИФА. Само футбольное соревнование пройдет зимой и осенью.