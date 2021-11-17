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Мосводосток ликвидировал утечку загрязняющего вещества в Москву-реку

Дарья Чентаева

Город
Мосводосток ликвидировал утечку загрязняющего вещества в Москву-реку
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице ликвидирована утечка загрязняющего Москву-реку вещества. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток» в среду, 17 ноября.

— Силами флота Мосводостока завершена обработка акватории Москвы-реки. К 17:00 попадание в Москву-реку загрязняющего вещества было ликвидировано, — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

17 ноября сообщалось, что специалисты ГУП «Мосводосток» начали обработку Москвы-реки после обнаружения загрязнения в районе Фрунзенской набережной. На место обнаружения маслянистого пятна прибыл флот Мосводостока, который установил боны для предотвращения распространения загрязнения и обработал акваторию сорбирующим веществом.

В конце октября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что более 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в водной акватории города за текущий год. Заммэра добавил, что работы выполнили в Москве-реке и судоходной части Яузы. По словам Бирюкова, оборудованные суда-мусоросборщики очищают воду от мусора.

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