Еще две квартиры разыграли среди привившихся от COVID-19 в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый розыгрыш в рамках акции «Вакцинация — твой путь к здоровью!» состоялся 17 ноября. Двум победителям достались однокомнатные квартиры в столице.

Имена победителей назвал в эфире телеканала «Москва 24» актер театра и кино, почетный деятель искусств Москвы Анатолий Кот. Ими стали Анатолий Алексеевич и Егор Николаевич. Законодательство не разрешает называть фамилии победивших.

По словам главы Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Платонова, участниками лотереи стали 143 270 человек старше 18 лет, получившие первую дозу вакцины в Москве с 8 по 14 ноября.

Всего среди прошедших вакцинацию жителей столицы разыгрываются 10 однокомнатных квартир еженедельно, начиная с 27 октября. С такой инициативой выступила Московская торгово-промышленная палата. Предполагается, что это послужит еще одним стимулом к всеобщей вакцинации.

Днем ранее, 16 ноября, социальный работник центра «Ангар спасения» Татьяна Залесская заявила, что московские бездомные могут получить помощь с оформлением документов в центре, а затем сделать прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации.