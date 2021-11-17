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В Минобороны заявили о возможности уничтожить флот Украины за пару часов

Иван Юминов

Политика
В Минобороны заявили о возможности уничтожить флот Украины за пару часов
Фото: Администрация президента РФ

Если Украина нападет на Россию, то Черноморский флот сможет уничтожить все военные корабли страны за срок до десяти часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Главмедиа» со ссылкой на высокопоставленного военного, капитана первого ранга в отставке в среду, 17 ноября.

— Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа», а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства — включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты — которым могут противостоять высокомотивированные, но все-таки хуже обеспеченные технически, вооружениями и менее обученные войска, в том числе «москитный флот», — рассказал собеседник издания.

Российским военным, по его словам, потребуется на это от 50 минут до десяти часов. Таковы военные нормативы современных армий, подчеркнул он.

Вероятность столкновений с НАТО или США при атаке Украины минимальна, уточнил экс-капитан. Источник добавил, что не представляет ситуации, при которой Россия атаковала бы первой, отмечает Telegram-канал.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За минувшие сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

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