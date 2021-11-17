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Названы победители 13-й премии Кандинского

Иван Юминов

Общество
Названы победители 13-й премии Кандинского
Фото: Facebook / Премия Кандинского

Альбина Мохрякова и Андрей Кузькин стали победителями 13-й премии Кандинского. Торжественная церемония награждения прошла в Московском музее современного искусства (ММОМА).

Лауреатом в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» стал Роман Осминкин с рукописью «Коллективные формы художественного перформанса в России начала XXI века». Мохрякова взяла награду в номинации «Молодой художник. Проект года» с работой «Рой».

Выставка всех номинантов открыта в ММОМА на Петровке до 21 ноября. Вход в музей доступен после предъявления QR-кода и паспорта или отрицательного ПЦР-теста, отмечает РИА Новости.

9 августа президент России Владимир Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве», а также медаль «За труды в культуре и искусстве». Новым орденом будут награждать за создание «получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества», в частности, спектаклей, фильмов, книг и музыкальных композиций, произведений монументального искусства, а также произведений живописи.

Также на награждение орденом могут претендовать люди, имеющие заслуги в развитии системы профессионального образования в области искусств или внесшие большой вклад в создание и развитие детских и молодежных творческих, волонтерских, познавательных или благотворительных организаций.

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