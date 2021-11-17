Шотландские ученые разработали прототип телефона для собак

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Телефон для собак DogPhone разработали ученые из университета Глазго в Шотландии. С его помощью питомец может позвонить хозяину по видеосвязи. Об этом сообщает The Guardian.

Устройство для связи представляет собой мягкий мяч. При перемещении он посылает сигнал на ноутбук, запуская видеозвонок. От хозяина требуется лишь ответить на него. Технология позволяет работать как с входящими, так и с исходящими вызовами, однако непременным условием для звонка является то, что питомец должен поиграть с мячом.

— Эта технология позволяет следить за перемещением ваших питомцев, звонить им или дистанционно их кормить, — отмечает автор исследования Илена Хирски-Дуглас.

DogPhone, a research project from animal-computer interaction specialist @Ilyena of @GlasgowCS, allows dogs to video-call their owners whenever they choose. 🐶



It could help pets with separation anxiety as their owners return to work.



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По ее словам, устройство будет полезно животным, если хозяин надолго уходит из дома. Но для этого питомцу необходимо понять, как с ним обращаться.

Накануне стало известно, что депутаты Госдумы России до конца текущего года планируют принять поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными». Туда входят введение ОСАГО на бойцовские породы собак, запрет на выгул животных детьми, требования о длине поводка и предельное число питомцев в одной квартире.