«Свечку поставить»: на Украине предупредили о скорой трагедии на АЭС

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Украинская атомная энергетика находится в опасности. Об этом заявил бывший украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в среду, 17 ноября.

— Надо свечку поставить за то, чтобы не взорвалось, потому что все — старье, — рассказал военный.

Энергоблоки на АЭС страны работают с большой загрузкой, добавил он. Это может закончиться большой трагедией для Украины, приводит слова Москаля РИА Новости.

14 сентября компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии TEPCO выявила повреждения на почти всех фильтрах в системе жидкостной очистки радиоактивной воды. Специалисты проводили полномасштабную проверку в течение нескольких месяцев.

Установлено, что 24 из 25 фильтров были повреждены. TEPCO не выявляла случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, однако они все же могли быть.

13 апреля власти Японии разрешили сбросить в океан существенный массив воды с «Фукусимы-1». В 2011 году на ней произошла радиационная катастрофа седьмого уровня. По данным из открытых источников, в стальных баках на территории станции хранится свыше 1,25 миллиона тонн воды, которую планируют слить в Тихий океан.