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Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с частью российской территории

Юлия Курганова

Политика
Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с частью российской территории
Фото: Администрация президента РФ

Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включена значительная часть российской территории.

Снимок Эрдогана и Бахчели с картой опубликовали в Facebook партии.

В «тюркский мир» вошли часть регионов юга РФ, Восточная Сибирь, Балканы, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, часть территорий Монголии и Ирана.

Никаких заявлений по итогам встречи не последовало.

12 ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств. Там также утвердили Концепцию тюркского мира до 2040 года. В состав организации входят Турция, Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

Эксперт объяснил решение Эрдогана отменить высылку послов 10 стран из Турции. Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии полковник запаса Семен Багдасаров прокомментировал решение президента Турции не высылать послов 10 государств. Он пояснил, почему Эрдоган изменил свое решение.

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