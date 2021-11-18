«Нужно срочно обратиться к дерматологу»: Собчак показала себя без макияжа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак отдыхает с сыном Платоном в Арабских Эмиратах. Она поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от отдыха. Журналистка рассказала, что нашла несколько мест, где можно занять сына.

— Ребенок съездил и в аквапарк, и пингвинов увидел, и какаду покормил — каждый вечер детский выезд в разные классные места, — написала Собчак.

Знаменитость показала фото из одного из парков, на котором запечатлелась с сыном в одном стиле. Оба примерили пляжно-отпускные наряды с бейсболками, рубашки и шорты. Ксения выглядела максимально расслабленной без макияжа, в сланцах и в немного помятой одежде.

Многие фолловеры заметили проблемы с кожей на лице звезды — в ролике, который опубликовала Собчак, хорошо видны прыщи на щеках, лбу и подбородке. Подписчики удивились, почему телеведущая не может избавиться от недостатков, ведь она хорошо зарабатывает.

«Что с лицом? Все в пятнах, столько денег и не может убрать»; «С кожей лица какие-то проблемы»; «Такой требовательной даме нужно срочно сменить косметику и обратиться к дерматологу»; «Ксения, что у вас с лицом? Косметолог тоже на каникулах? Накладывайте хоть фильтры. Создавайте эстетику», — написали пользователи.

Но нашлись и те, кто оценил смелость Собчак предстать перед многочисленной аудиторией без макияжа и фильтров.

«Красотка. Молодец, что реальные фото и видео в эфир пускаешь»; «Ксюша, мне вы без макияжа очень нравитесь, естественная»; «Красотка», — оставили комментарии фолловеры.

Собчак рассказала, почему ее на самом деле не любят. Журналист и телеведущая сообщила, что у нее нет недвижимости за границей. По словам звезды, она могла бы себе это позволить, но такие материальные ценности ее не интересуют. Ведущая добавила, что многие ее недолюбливают, однако причиной ненависти является не ее богатство, а способность жить так, как она хочет.