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Мишустин уволил за прогул заместителя главы Минспорта Машкову

Иван Юминов

Политика
Мишустин уволил за прогул заместителя главы Минспорта Машкову
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил статс-секретаря — замглавы Минспорта Ксению Машкову из-за грубого нарушения должностных обязанностей.

— Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта три части один статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.

Указанный подпункт подразумевает однократный прогул или отсутствие на работе без уважительных причин более четырех часов подряд, отмечается на портале правовой информации.

9 августа Мишустин освободил от должности заместителя главы Минстроя Дмитрия Волкова. Его дальнейшая карьера будет связана со строительной отраслью, уточнил он.

Волкова назначили на данный пост в ноябре 2018 года, он занимался вопросами градостроительной деятельности, архитектуры, ценообразования и технического регулирования.

26 июля премьер-министр уволил Алексея Доценко — заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. В документе отмечается, что Доценко освободили от должности по его просьбе.

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