«На Ковбу всегда можно было положиться»: тренер поделился воспоминаниями о футболисте
На бывшего полузащитника ФК «Крылья Советов» Дениса Ковбу всегда можно было положиться, во время матчей он полностью отдавал себя игре. Об этом рассказал бывший главный тренер самарской команды Гаджи Гаджиев.
В 2004 году «Крылья Советов» во главе с Гаджиевым стали бронзовыми призерами чемпионата России. Тогда в составе самарцев играл и Ковба. Тренер поделился воспоминаниями об игроке.
— Он был основным игроком «бронзовых» «Крыльев Советов» в 2004 году, игроком, на которого всегда можно было положиться. Он всегда играл в меру своих возможностей, — рассказал он в комментарии «Радио 1».
Гаджиев отметил, что Ковба был скромным человеком, в коллективе его считали «своим парнем».
В составе самарцев Ковба провел более 200 матчей и забил восемь голов.
18 ноября стало известно, что бывший полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов», бронзовый призер чемпионата РФ Денис Ковба скончался в возрасте 42 лет. Ранее он попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией.
Информацию о смерти футболиста подтвердила его жена Надежда Ковба.