«На Ковбу всегда можно было положиться»: тренер поделился воспоминаниями о футболисте

Фото: Официальный сайт ФК «Крылья Советов» / kc-camapa.ru

На бывшего полузащитника ФК «Крылья Советов» Дениса Ковбу всегда можно было положиться, во время матчей он полностью отдавал себя игре. Об этом рассказал бывший главный тренер самарской команды Гаджи Гаджиев.

В 2004 году «Крылья Советов» во главе с Гаджиевым стали бронзовыми призерами чемпионата России. Тогда в составе самарцев играл и Ковба. Тренер поделился воспоминаниями об игроке.

— Он был основным игроком «бронзовых» «Крыльев Советов» в 2004 году, игроком, на которого всегда можно было положиться. Он всегда играл в меру своих возможностей, — рассказал он в комментарии «Радио 1».

Гаджиев отметил, что Ковба был скромным человеком, в коллективе его считали «своим парнем».

В составе самарцев Ковба провел более 200 матчей и забил восемь голов.

18 ноября стало известно, что бывший полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов», бронзовый призер чемпионата РФ Денис Ковба скончался в возрасте 42 лет. Ранее он попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией.

Информацию о смерти футболиста подтвердила его жена Надежда Ковба.