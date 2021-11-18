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Полицейские провели антинаркотическую акцию на Киевском вокзале в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Полицейские провели антинаркотическую акцию на Киевском вокзале в Москве
Фото: Пресс-служба МВД
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

В рамках профилактического мероприятия «Дети России — 2021» столичные полицейские провели антинаркотическую акцию на Киевском вокзале. Об этом в четверг, 18 ноября, «Вечерней Москве» сообщила представитель линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская по взаимодействию со СМИ, капитан полиции Александра Маклакова.

По ее словам, акцию провели сотрудники отделения полиции по делам несовершеннолетних, а также волонтеры благотворительного фонда «Защити детей от наркотиков».

— Стражи порядка напомнили пассажирам о пагубных последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот. Особое внимание транспортные полицейские уделяли детям школьного возраста и студентам, находящимся в так называемой группе риска, — рассказывает Маклакова.

Она добавила, что все участники акции получили от полицейских специальные памятки.

Полицейские провели антинаркотическую акцию на Киевском вокзале в Москве Фото: Пресс-служба МВД

До этого сообщалось о задержании в подмосковной Балашихе 20-летнего местного жителя. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон весом около одного килограмма.

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