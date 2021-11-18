Режиссер Иван Петухов поделился воспоминаниями об актере Игоре Савочкине

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Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в среду, 18 ноября, на 59-м году жизни. Кинорежиссер Иван Петухов поделился воспоминаниями об актере в беседе с ФАН.

Кинематографист поделился своими воспоминаниями о работе с артистом на съемках картины «Играй для каждого».

— Игорь исполнил роль игравшего на трубе музыканта заштатного маленького оркестрика. В рамках этой роли он большую часть времени молчал из-за собственной семейной трагедии. Произошедшее в фильме заставило его измениться и раскрыться своим коллегам и миру, — рассказал Иван Петухов.

Также режиссер сообщил о том, что ему больше всего запомнилось в актере.

— Постоянная помощь, участие, обмен опытом. Рядом с Игорем всегда казалось, что все будет хорошо. Его созидательная, позитивная, теплая, очень человечная энергия, которая распространялась на все и на всех, — поделился он.

Кроме того, кинорежиссер принес свои соболезнования всем, кто скорбит об уходе Савочкина из жизни, передает ФАН.

— Думаю, наш кинематограф и мы все потеряли какого-то очень важного человека. В первую очередь — человека, и во вторую очередь — прекрасного актера, — заключил кинорежиссер.

10 ноября Игорь Савочкин был госпитализирован в медицинское учреждение с жалобами на острые боли в спине. Тогда в беседе с Пятым каналом актер рассказал, что ничего особенного в этом нет.