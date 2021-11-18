Охотник рассказал, можно ли верить рассказу Рашкина про лося

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, рассказал, что убил лося, приняв его за кабана. Туша животного находилась в багажнике автомобиля чиновника. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.

На своем YouTube-канале Рашкин опубликовал видеозапись, в которой рассказывает свою версию произошедшего.

Вадим Ахтямов, охотник, член Союза писателей, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» оценил рассказ депутата с точки зрения охотника.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Можно ли верить рассказу Рашкина про лося

— Все происходило в сумерках, и в это время животные достаточно близко подпускают к себе людей. Но, тем не менее, есть подозрение, что он (Рашкин, — прим. «ВМ») сказал не то расстояние, а было указано 250 метров, — рассказал эксперт.

Он отметил, что разделывать лося в одиночку — дело долгое и непростое, однако депутат заявил, что других людей рядом с ним не было.

— Это достаточно сложная операция. На кадрах видно, что мясо разделано аккуратно. Оно не испачкано кровью, разбитым кишечником. Все ловко сделано. И я сомневаюсь, что это было сделано одним человеком. Если он в одного разделывал, он потратил бы на это часа два-три. И сам герой чистый перед камерой стоит, хотя один разделывал животное, — считает охотник.

Ранее профессиональный охотник рассказал, мог ли Рашкин принять в сумерках лося за кабана.