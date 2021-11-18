Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Охотник рассказал, можно ли верить рассказу Рашкина про лося

Анна Михалюк

Общество
Охотник рассказал, можно ли верить рассказу Рашкина про лося
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, рассказал, что убил лося, приняв его за кабана. Туша животного находилась в багажнике автомобиля чиновника. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.

На своем YouTube-канале Рашкин опубликовал видеозапись, в которой рассказывает свою версию произошедшего.

Вадим Ахтямов, охотник, член Союза писателей, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» оценил рассказ депутата с точки зрения охотника.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Можно ли верить рассказу Рашкина про лося

— Все происходило в сумерках, и в это время животные достаточно близко подпускают к себе людей. Но, тем не менее, есть подозрение, что он (Рашкин, — прим. «ВМ») сказал не то расстояние, а было указано 250 метров, — рассказал эксперт.

Он отметил, что разделывать лося в одиночку — дело долгое и непростое, однако депутат заявил, что других людей рядом с ним не было.

— Это достаточно сложная операция. На кадрах видно, что мясо разделано аккуратно. Оно не испачкано кровью, разбитым кишечником. Все ловко сделано. И я сомневаюсь, что это было сделано одним человеком. Если он в одного разделывал, он потратил бы на это часа два-три. И сам герой чистый перед камерой стоит, хотя один разделывал животное, — считает охотник.

Ранее профессиональный охотник рассказал, мог ли Рашкин принять в сумерках лося за кабана.

охота депутат Госдума
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Александр Лосото
Александр Лосото

Завтра была пандемия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От бархатного манто до шнурков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы знаем всех — не знаем никого

Все мнения
О проекте