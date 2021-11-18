Лавров обратил внимание на потенциал появления конфликтов с Западом

Фото: Администрация президента РФ

Конфликтный потенциал накапливается в отношениях России и Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 18 ноября.

— Говорили, конечно, о наших отношениях с западными странами, где накапливается очень конфликтный потенциал, прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной взаимовыгодной основе, не хочет искать баланса интересов, хочет продвигать исключительно свое видение решения той или иной проблемы, — приводит слова Лаврова сайт Кремля.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.