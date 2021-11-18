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Дети отправились пешком из Костромы в Москву со 100 рублями в кармане

Илья Ашуров

Происшествия
Дети отправились пешком из Костромы в Москву со 100 рублями в кармане
Фото: Пресс-служба МВД

Двое маленьких детей пытались пешком добраться из Костромы в Москву. К счастью, полицейские вернули их домой. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Костромской области.

По данным ведомства, патруль ДПС обнаружил двух детей — 12-летнего мальчика и его 10-летнюю сестру — на обочине трассы Р-132 «Золотое кольцо». Дети заявили, что они направляются в Москву. При этом взрослые их не сопровождали.

— Старший из детей признался, что решил уйти из дома, так как родители часто ругали его за пропуски уроков в школе. Сестра же отправилась с ним за компанию. Дети взяли из дома 100 рублей и пустые рюкзаки, — рассказали в МВД.

Родители ушедших из дома детей удивились, когда узнали о произошедшем. Пока брат с сестрой шли в столицу, взрослые думали, что они гуляют во дворе.

Расстояние между Москвой и Костромой около 330 километров. Пешее путешествие из одного города в другой займет по меньшей мере три дня с учетом того, что путники будут идти без остановки.

До этого сообщалось, что в рамках профилактического мероприятия «Дети России — 2021» столичные полицейские провели антинаркотическую акцию на Киевском вокзале.

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