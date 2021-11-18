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Пьяный мужчина с ножом приставал к подросткам у детской площадки в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Пьяный мужчина с ножом приставал к подросткам у детской площадки в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

В центре Москвы пьяный мужчина с ножом напугал подростков на детской площадке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 18 ноября.

Инцидент произошел на Нижегородской улице. Как стало известно «ВМ», прохожие пожаловались в полицию на мужчину в темной одежде с ножом, который ходит у детской площадки. По словам собеседника «ВМ», мужчина напал на подростков и угрожал им.

В скором времени мужчину задержали и изъяли у него нож. В свое оправдание он заявил правоохранителям, что носит перочинный нож с собой для личных целей, а с подростками хотел просто «поиграть».

По данным «ВМ», задержанный привлечен к административной ответственности. Также известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого сообщалось, что в столичном районе Свиблово неизвестный едва не лишил жизни 33-летнего разнорабочего, которому нанес множество ударов ножом. Инцидент произошел накануне ранним утром по адресу улица Сельскохозяйственная, 40, строение 2, в помещении автосервиса.

Пострадавшего на скорой доставили в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов.

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