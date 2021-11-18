Режиссер Константин Богомолов спровоцировал слухи о разводе с Ксенией Собчак

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Поклонники обсуждают слухи о возможном разладе в отношениях режиссера и художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова и журналистки Ксении Собчак. Причиной сплетен стал выход Богомолова на публику без обручального кольца.

Супруги появились вместе на светском мероприятии, состоявшемся по случаю юбилея кинотеатра «Художественный».

Богомолов и Собчак оделись примерно в одном стиле: на Богомолове был черный пиджак, на Собчак — декольтированная блузка того же цвета. Лишь один элемент наряда режиссера смутил поклонников — отсутствие обручального кольца на безымянном пальце.

Однако некоторые фанаты пары не придали поступку Богомолова большого значения, передает ФАН.

5 ноября Константин Богомолов поздравил супругу с 40-летием.

— В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем, — написал режиссер.

2 августа Собчак отправилась в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать день рождения Богомолова.