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Кехман обвинил в финансовых проблемах МХАТа прежнее руководство театра

Дарья Чентаева

Общество
Кехман обвинил в финансовых проблемах МХАТа прежнее руководство театра
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман заявил, что в финансовых проблемах театра винит прежнюю команду. Об этом он рассказал «Российской газете».

По его словам, сейчас у театра нет денег, чтобы платить зарплаты сотрудникам, при этом с частью из них придется расстаться.

— Мы думаем, как 22 ноября заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек) за ноябрь — декабрь. До конца сезона уволят еще 40 человек, с которыми заканчиваются контракты, — сообщил гендиректор.

Кехман отметил, что одна из причин финансовых проблем театра — «отсутствие нормального отдела продаж».

— Отсутствуют сайт, мобильное приложение, миллион цен, куча резервных мест. Мне придется попросить партнеров, работающих с Михайловским театром, взять на себя декабрьские продажи во МХАТе, — заявил гендиректор.

Также он пообещал в будущем повысить зарплаты артистам. Кехман считает, что средняя зарплата актеров должна составлять 120–130 тысяч рублей.

— Актеры должны получать ставку плюс доплата за выход на сцену, — цитирует его «Российская газета».

9 ноября Кехман рассказал о судьбе МХАТа после разрыва с советом попечителей. По его словам, расставание с этим органом самоуправления никак не отразится на финансовом положении театра и вообще не повлечет за собой существенных изменений.

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