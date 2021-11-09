Кехман рассказал о судьбе МХАТа после разрыва с советом попечителей

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Отказ совета попечителей сотрудничать с МХАТ имени Горького под управлением Владимира Кехмана никак не отразится на финансовом положении театра. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

По его словам, ни в одном из учреждений культуры, где он работал, такой связи не наблюдалось, потому и расставание с этим органом самоуправления не повлечет за собой существенных изменений.

— Мы всегда, безусловно, благодарим все попечительские советы, но в основном все-таки эта форма связана в большей степени с уважением к театру. Я считаю, что попечительский совет МХАТа принял решение, и я уважаю это решение. Но мы действительно расходимся в понимании и государственности, и того, что такое театр, — заявил Кехман.

Гендиректор добавил, что у него и коллектива театра есть «одна ясная дорога»: финансирование Министерством культуры. Влияние на судьбу МХАТа попечителей глава театра назвал очень условным, передает Пятый канал.

В понедельник, 8 ноября, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин сообщил, что совет попечителей МХАТ имени Горького прекращает свое сотрудничество с театром после ухода бывшего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. В совете уважали его творческий подход к работе. Придя в театр, Кехман первым делом отменил спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Вскоре после этого Бояков покинул свой пост.