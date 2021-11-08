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Совет попечителей МХАТ имени Горького прекращает сотрудничество с театром

Евгений Белоусов

Общество
Совет попечителей МХАТ имени Горького прекращает сотрудничество с театром
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Совет попечителей МХАТ имени М. Горького прекращает свое сотрудничество с театром после ухода бывшего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Об этом сообщил председатель совета, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин.

По его словам, отношения совета попечителей с театром строились на творческой политике, проводимой бывшим худруком театра. Кудряшкин отметил, что совет попечителей убежден, что призвание российского театра — поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа.

— На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества, — подвел итоги Кудряшкин.

Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда «Институт культурной политики».

Эдуарда Боякова ранее исключили из списка «великих руководителей театра». Имя Эдуарда Боякова больше нельзя увидеть на стенде возле МХАТ имени Горького. Последним продолжателем театрального мастерства великих предшественников там по-прежнему указана бывший художественный руководитель театра Татьяна Доронина.

Позднее, 8 ноября, новый генеральный директор театра Владимир Кехман заявил, что в МХАТ имени Горького произойдет «жесточайшее сокращение» персонала. Он отметил, что в учреждении работает целый отдел из 27 человек, который занимается непонятно чем. Происходящее в управленческой структуре МХАТ Кехман назвал «беспределом».

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