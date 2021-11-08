Новый гендиректор МХАТ предупредил о «жесточайших сокращениях» в театре

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В МХАТ имени Горького произойдут «жесточайшие сокращения» среди персонала. Об этом заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман.

— Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что учреждении работает целый отдел из 27 человек, который занимается непонятно чем. Происходящее в управленческой структуре МХАТ Кехман назвал «беспределом».

Директор также анонсировал изменение зарплат и сообщил, что все несогласные с этим могут свободно уйти из театра.

Недавно назначенный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман снял со стены в театре портрет режиссера Эдуарда Боякова, который на протяжении трех лет был художественным руководителем театра. В понедельник, 1 ноября, Бояков написал заявление об увольнении.

По словам Боякова, именно Кехман предложил ему уйти по собственному желанию. Как утверждает бывший художественный руководитель, причиной этого послужило его отношение к президенту театра Татьяне Дорониной.

Сам Владимир Кехман заявил, что хочет вернуть Доронину к работе.