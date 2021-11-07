Экс-худрука МХАТа им. Горького Боякова исключили из списка «великих руководителей театра»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Эдуард Бояков, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького, больше не является «великим руководителем театра». Имя режиссера было исключено из списка деятелей, которые сохраняли традиции его основоположников. Об этом стало известно в воскресенье, 7 ноября.

Имя Эдуарда Боякова больше нельзя увидеть на стенде возле МХАТа им. Горького. Последним продолжателем театрального мастерства великих предшественников там по-прежнему указана бывший художественный руководитель театра Татьяна Доронина.

— МХАТ — это продолжение традиций великих основоположников руководителями театра разных лет: И. Москвиным, О. Ефремовым, Т. Дорониной, — говорится в обновленной надписи у входа.

Недавно назначенный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман снял со стены в театре портрет режиссера Эдуарда Боякова, который на протяжении трех лет был художественным руководителем театра. В понедельник, 1 ноября, Бояков написал заявление на увольнение.

По словам Боякова, именно Кехман предложил ему уйти по собственному желанию. Как утверждает бывший художественный руководитель, причиной этого послужило его отношение к президенту театра Татьяне Дорониной.

Сам Владимир Кехман заявил, что хочет вернуть Доронину к работе.