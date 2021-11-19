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Филиппины разрешили вакцинированным от COVID-19 туристам въезд в страну

Михаил Алимов

Сюжеты: 

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Филиппины разрешили вакцинированным от COVID-19 туристам въезд в страну
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посетить Филиппины с туристическим визитом могут вакцинированные от коронавируса граждане иностранных государств. Об этом в пятницу, 19 ноября, говорится в пресс-релизе министерства туризма страны.

— По запросу министерства туризма межучрежденческая целевая группа по вспышкам инфекционных заболеваний (IATF-EID) в целом одобрила въезд для полностью вакцинированных туристов из стран зеленого списка, — передает его текст РИА Новости.

Туристы из «зеленого» списка должны пройти полный курс вакцинации препаратами, одобренными местным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В стране на данный момент разрешены девять вакцин от коронавируса: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Sinovac, «Спутник V», Janssen, Covaxin, Moderna, Sinopharm и «Спутник Лайт».

В октябре президент Филиппин предложил вводить вакцину антипрививочникам во сне. По словам президента, он готов сам возглавить подобную инициативу. Позже пресс-секретарь президента Гарри Рок заявил, что слова Дутерте оказались шуткой.

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